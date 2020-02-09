تحت الصفر في هذه المنطقة.. تفاصيل طقس الاثنين 10 فبراير (بيان بالدرجات)

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، غائم على مناطق متفرقة ورياح معتدلة على القاهرة والوجة البحري، فيما يسود على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا تصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة إلى معتدلة.

ويسود على جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل، نهارًا، شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة، ما يؤدس إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، أما في شمال الصعيد فيسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا تصاحبه شبوره صباحًا وغائم أحيانًا والرياح نشطة، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وغائم أحيانًا والرياح نشطة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 09 17

طنطا 09 16

دمنهور 09 16

الإسكندرية 12 16

بلطيم 08 15

مطروح 08 15

السلوم 07 15

سيوة 06 16

بورسعيد 11 16

دمياط 10 16

الزقازيق 10 17

الاسماعيلية 09 18

السويس 09 17

العريش 09 14

رفح 10 14

رأس سدر 08 16

نخل 02 11

نويبع 11 18

طابا 09 14

كاترين -01 16

الطور 13 16

شرم الشيخ 12 22

الغردقة 10 20

مرسى علم 11 21

الفيوم 10 17

بنى سويف 09 17

المنيا 05 18

أسيوط 05 18

سوهاج 07 18

قنا 09 19

الأقصر 08 19

أسوان 10 20

أبوسمبل 09 20

الوادى الجديد 04 19

شلاتين 12 21

ابو رماد 11 22

حلايب 11 20

رأس حدربة 13 21

اقرأ أيضًا..

- أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة