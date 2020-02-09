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المتحدث العسكري: إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بسيناء

09:33 م الأحد 09 فبراير 2020
المتحدث العسكري: إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بسيناء

إحباط هجوم إرهابي على إحدى الارتكازات الأمنية في ش

كتب- محمد سامي:

قال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، إنه في الساعة الخامسة، من عصر اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020، أحبطت عناصر القوات المسلحة هجومًا إرهابيًا على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.

وأضاف المتحدث، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين، تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية، والاشتباك معها، والقضاء على 10 إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران أصيب واستشهد ضابطان و5 درجات أخرى.

وجارٍ أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم في منطقة الحدث.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة استمرار جهودهما في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

كمين سيناء المتحدث العسكري شمال سيناء هجوم إرهابي

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