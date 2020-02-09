"الراكب محبوس".. السكة الحديد تكشف تفاصيل واقعة "حمار قطار الأقصر"

كتب– أسامة علي:

كشفت هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد، تفاصيل استقلال مواطن، قطار ركاب رقم "748" على خط "نجع حمادي – الأقصر" من محطة أبنود، وهي محطة هلت رصيف فقط، مصطحبًا دابة "حمار"، أمس السبت.

وبحسب البيان للهيئة، تبين من التحقيقات، أن الراكب صعد للقطار ومعه الدابة، وتشاجر مع كمسارية القطار، وعلى الفور تم إخطار شرطة النقل والمواصلات، وتحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 189/2 لسنة 2020 أحوال قسم النقل والمواصلات في الأقصر.

وأضت الهيئة، أن كمسارية القطار اتخذوا الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ومازال الراكب محبوسًا للعرض على النيابة.

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