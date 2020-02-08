جدول زمني ومرشحين وناخبين.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات التكميلية بالجيزة



كتب- محمد نصار:

بدأت أمس الجمعة، فعاليات اليوم الأول للانتخابات التكميلية لمجلس النواب على دائرة الجيزة، وذلك بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج وتستمر عملية التصويت حتى مساء اليوم السبت.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن السفارات المصرية في 124 دولة تستقبل أبناء الجاليات المصرية ممن لهم حق الانتخاب من خلال 140 مقرًا انتخابيًا في مختلف السفارات المصرية بالخارج.

قائمة المرشحين

بلغ عدد عدد المرشحين النهائي في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة الجيزة 4 مرشحين، وتشمل القائمة النهائية كل من (هشام محمد بدوي سيد، مستقل رمز الأسد - الأمير موسى أحمد علي محمد، مستقل رمز الحصان - مجدي السيد السيد ياسين محمود، مستقل رمز الكف - محمد محمد محمد أبوالعينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم).



الجدول الزمني للانتخابات

- تنطلق الانتخابات في الداخل يومي 11 و12 فبراير الجاري.

- في حالة الإعادة يجري تصويت المصريين بالخارج يومي 6 و7 مارس.

- تُستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس.

- بدء الصمت الانتخابي يوم 9 مارس.

- بدء عملية التصويت بالداخل يومي 10 و11 مارس.

- إعلان النتائج في موعد أقصاه 17 مارس المقبل.

إجمالي الناخبين بالداخل

يبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بدائرة قسم شرطة الجيزة -وفق قاعدة بيانات الناخبين بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات- نحو 253585 ناخبًا.