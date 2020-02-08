إمام الحرم النبوي: يكفينا فخرا وشرفا بتزكية الله لأهل القرآن

كتب - محمود مصطفى:

وجه الشيخ عبد المحسن القاسمي، إمام المسجد النبوي ، الشكر لمصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي على رعاية المسابقة العالمية الـ٢٧ للقرآن الكريم.

وقال في كلمته في افتتاح المسابقة العالمية للقران الكريم التي عقدت صباح السبت، إن المسابقة لحفظ كتاب الله الذي اختار الله خير الملائكة لإنزاله إلى الأرض وهو الأمين جبريل، واختار صفوة البشر ليحمله وهو النبي المصطفى فقال "كتاب أنزلناه مباركا"، واختار أعز ما في الإنسان لحمله وهو الروح، واختار أشرف شهور العام وهو شهر رمضان.

وأضاف أن الله اختار خير ليالي العام لنزوله وهو ليلة القدر، واختار أشرف البقاع وهي مكة، وأشرف وأبلغ وأفصح اللغات وهي العربية، أمر بأن نفرح به ونشكر الله عليه حين تلاوته فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبلذلك فليفرحوا"، مختتما: " يكفي فخرا وشرفا بتزكية الله لاهل القرآن".