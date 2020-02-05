السجيني: نظمنا جلسات "معلنة وغير معلنة" عن قانون الإدارة المحلية

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة نظمت جلسات معلنة وغير معلنة حول مشروع قانون الإدارة المحلية، موضحًا أن ذلك، حتى لا يحدث صدام سياسي تحت القبة، وحتى لا يخرج القانون بعوار قانوني أو دستوري، وأن يكون متسقا مع الكيان الذي يخرج لأجله، حتى يتم تفادي المعارك التي من الممكن أن تعطل القانون.

وأضاف السجيني، في كلمته خلال الحوار المجتمعي الذي نظمه ائتلاف دعم مصر حول قانون الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، أن الجميع ينتظر خروج قانون الإدارة المحلية للنور، مطالبًا جميع المعنيين، بضرورة التعاون، قائلا إن هناك قناعات مختلفة لدى الحكومة وجهاتها حول مشروع القانون الذي ينظر الآن"، لافتا إلى أن الجلسة المقبلة في الحوار المجتمعي ستكون للنقابات.

حضر الجلسة، المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، وأشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وممثلين عن أحزاب المحافظين والمصريين الأحرار والحركة الوطنية والتجمع.