بمناسبة إجازة نصف العام.. "حديقة الحيوان" تلغي الإجازة غدًا وتكشف عن سعر التذكرة

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت حديقة حيوان الجيزة، عن إلغاء الإجازة الرسمية غدًا الثلاثاء، وذلك بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، لتفتح الحديقة أبوابها كما هو معتاد يوميًا من الساعة 9 صباح حتى 4 عصرًا بتذكرة دخول موحدة 5 جنيهات للمصريين و 20 جنيها لغير المصريين.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت يوم الثلاثاء إجازة أسبوعية للحديقة، ورفع التذكرة إلى 65 جنيه للفرد بناء على طلبات مسبقة من شركات السياحة والخاصة والمدارس الدولية والخاصة ومنظمو الرحلات الجماعية.