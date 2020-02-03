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الصحة: استقبلنا 302 مصريين.. وإجراء الفحوصات اللازمة لهم

03:29 م الإثنين 03 فبراير 2020
الصحة: استقبلنا 302 مصريين.. وإجراء الفحوصات اللازمة لهم

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إجلاء 302 مصريين من مدينة ووهان الصينية التي شهدت تفشيا وبائيا إلى مدينة مطروح اليوم الاثنين.

وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية، أن جميع المصريين العائدين وطاقم الطائرة والأطباء المصاحبين لهم يخضعون لفحوصات حاليا للتأكد من سلامتهم من أي أعراض.

وشددت أن من يثبت ارتفاع درجة حرارته إلى 38 درجة سينقل على الفور إلى مستشفى النجيلة حيث يتم تطبيق الحجر الصحي عليه وإجراء مزيد من الفحوصات والتحاليل.

وأشارت الوزيرة إلى نقل جميع من يثبت سلامته إلى المعسكر الطبي الذي تم إعداده لمدة 14 يوما.

هالة زايد وزيرة الصحة مدينة ووهان الصينية فيروس كورونا مستشفى النجيلة

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