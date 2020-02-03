رياح تعوق الرؤية وحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد حتى الخميس المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنه بداية من الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، تشهد محافظات الجمهورية عدة تغيرات وظواهر جوية.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم الاثنين: بداية من الثلاثاء نشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على مدار الـ72 ساعة المقبلة، يكون مصحوب بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يومي الأربعاء والخميس.

وتابع: "الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستكون أكثر تأثيرا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتمتد إلى شمال الصعيد ومدن القناة".

واوضح أن سرعة الرياح تصل لـ34 كيلومتر في الساعة ويقل معها مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، ناصحا سائقي السيارات بتوخي الحذر.

وأكد وجود فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية يوم الأربعاء تكون خفيفة إلى متوسطة، وتصل لغزيرة على بعض المناطق يوم الخميس، تمتد إلى مناطق من شمال الوجه البحري.

وأشار شاهين، إلى أن السبب الرئيسي في هذه الظواهر يرجع لوجود منخفض جوي على السواحل الشمالية متمركز في البحر المتوسط، يجلب معه رياح جنوبية غربية محمله بالرمال والأتربة قادمة من شرق ليبيا والصحراء الغربية.​