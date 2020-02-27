"سماء مصر بتعيط عليك".. حفيد مبارك ينعيه بكلمات مؤثرة ماذا قال؟

كتب - هاني رجب:

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، صورة تجمعه مع جده، ونعاه بكلمات مؤثرة عبر حسابه على "إنستجرام".

وقال عمر علاء: "مصر كلها تمطر يوم وفاتك كأن سماءها بتعيط عليك.. والجامعات والمدارس كلها إجازة كأنها أعلنت الحداد عليك.. وتموت في أول يوم من أيام رجب كأن ربنا بيفيض من فضله وكرمه عليك، ووفاتك بعد أسبوع واحد من براءة أولادك اللي كانوا بيبروك وبيعطفوا عليك".

وأضاف: "تموت موتة كريمة على سريرك لا مسجون ولا مقتول ولا معتدى عليك، وربنا يطول في عمرك لحد ما تشوف بلدك قوية وعفية وكل أعدائك في السجون اللي تآمروا عليك.. وفجأة ملايين المصريين يحزنون ويِرثونك ويدعون لك بالخير ويترحمون عليك.. ويتعملك حداد رسمي وجنازة عسكرية وكبار القادة والوفود يصلون عليك".

وأقيمت جنازة عسكرية ورسمية للرئيس الراحل حسني مبارك أمس الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، ووفود عربية وأجنبية.

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس؛ "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".