"سماء مصر بتعيط عليك".. حفيد مبارك ينعيه بكلمات مؤثرة ماذا قال؟

مصر كلها تمطر يوم وفاتك كأن سماءها بتعيط عليك والجامعات والمدارس كلها إجازة كأنها أعلنت الحداد عليك وتموت في أول يوم من أيام رجب كأن ربنا بيفيض من فضله وكرمه عليك ووفاتك بعد أسبوع واحد من براءة أولادك اللي كانوا بيبروك وبيعطفوا عليك وتموت موتة كريمة على سريرك لا مسجون ولا مقتول ولا معتدى عليك وربنا يطول في عمرك لحد ما تشوف بلدك قوية وعفية وكل أعدائك في السجون اللي تآمروا عليك وفجأة ملايين المصريين يحزنون ويِرثونك ويدعون لك بالخير ويترحمون عليك ويتعملك حداد رسمي وجنازة عسكرية وكبار القادة والوفود يصلون عليك