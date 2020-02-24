شعراوي: السيسي مهتم بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اهتمام ومتابعة رئيس الجمهورية لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وضمان تنفيذها على أفضل صورة بكافة المحافظات.

وقال شعراوي، خلال زيارته إلى محافظة المنوفية، إن الرئيس السيسي يتابع تطبيق المنظومة مع الوزراء المعنين بعملية التنفيذ بالإضافة للهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف شعراوي، أن الحكومة وضعت مخططات لمنظومة المخلفات بالمحافظات بصورة عامة في كافة الجوانب والمكونات الخاصة بالمنظومة سواء المخلفات أو البنية الأساسية والمحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه يعقد جلسات مستمرة خلال الفترة الحالية مع المحافظين لمعرفة ومراجعة احتياجاتهم خلال السنة المالية (2020/2021)، بضمان سير المنظومة بصورة ناجحة.

وقال شعراوي، إنه أجرى خلال الفترة الماضية جولات في بعض المحافظات والأحياء لمتابعة سير المنظومة على أرض الواقع وحل أي مشكلات أو معوقات في عملية التنفيذ.

وأشار الوزير، إلى تشكيل وحدة تنفيذية لمنظومة المخلفات بالمحافظات بمقر الوزارة وذلك بهدف المتابعة المستمرة للمنظومة وتحديثها والتنسيق مع وزارة البيئة في بعض الجوانب الهامة بالمنظومة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه وجه الوحدة التنفيذية للمخلفات بالمرور على بعض المحافظات لمتابعة عملية التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن محافظة المنوفية شهدت تطورًا كبيرًا فيما يخص منظومة النظافة وتحسين البيئة خلال الفترة الأخيرة وهناك مخطط يتم تنفيذه في هذا الملف الهام.

وقال شعراوي، إن مصنع أبوخريطة لتدوير المخلفات من المصانع الحديثة بتكنولوجيا من الهيئة العربية للتصنيع حوالي من 120 لـ130 مليون جنيه، مشددًا على أن المصنع يديره القطاع الخاص تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية والحكومة في هذا الشأن.