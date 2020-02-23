ما زال في العناية.. علاء مبارك يكشف الحالة الصحية لوالده

كتب - محمد نصار:

كشف علاء مبارك تفاصيل وآخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال علاء، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "ما زال في العناية المركزة"، ردًا على سؤال أحد المواطنين: "طمنا على صحة مبارك".

ورد حساب آخر على تدوينة علاء مبارك قائلًا: "الحمد لله.. عقبال ما نبارك لكم على رجوع الرئيس مبارك لبيته سالمًا غانمًا معافى بإذن الله ورجوعه لحكم مصر وعودة مصر لقوتها وعزتها على يد أعظم حاكم في التاريخ".

وكشف فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تفاصيل العملية الجراحية التي أجراها منذ أسبوعين.

كان علاء مبارك أعلن، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، خضوع والده لعملية جراحية، قائلًا: "أجرى والدي عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

وقال الديب، في تصريحات خاصة لمصراوي، حينها، إن مبارك أجرى العملية في جناح خاص بالمستشفى العسكري بالمعادي، وأشرف على العملية الدقيقة خبير أجنبي، بالتنسيق مع الأطباء المصريين".