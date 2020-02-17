"إسكان البرلمان" تحدد حالات إعفاء إعلانات الشوارع من التراخيص

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مادة الحالات التي تعفى فيها الإعلانات أو اللافتات، من الحصول على تراخيص من الجهة المختصة، وفي مقدمتها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته "المادة 7".

ووافقت اللجنة، على إعفاء إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها، والصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي فيها القانون، من التراخيص اللازمة.

كما يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، حسب المادة (7) التي وافقت عليها اللجنة، إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي فيها القانون.

وشهدت المادة جدلًا حول، إضافة إعلانات ولافتات المرشحين في الانتخابات المختلفة، وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، بإضافة بند ينص صراحة، على إعفاء لافتات الدعاية لمرشحي الانتخابات العامة من التراخيص، وقال: "من حق المرشح أن يعلن عن نفسه، وهذا حق دستوري، أننا نطلب أمر يحقق العدل والمساواة للجميع"، إلا أن رئيس لجنة الإسكان كان له رأي آخر، بألا يتم إدراجها وتركها للجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها.

وأوضحت نفيسة محمود هاشم، ممثلة وزارة الإسكان، أنه تم أخذ هذا الأمر في عين الاعتبار خلال اجتماعات اللجنة الوزارية التي أعدت مشروع القانون، أن يكون إعفاء لافتات مرشحي الانتخابات ضمنيًا في البند (4) من المادة (7) والتي نصت: " اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات".