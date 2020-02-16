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ائتلاف "دعم مصر": غياب المجالس المحلية عائق أمام تنفيذ مشروعات المنفعة العامة

10:15 م الأحد 16 فبراير 2020
ائتلاف "دعم مصر": غياب المجالس المحلية عائق أمام تنفيذ مشروعات المنفعة العامة

النائب اللواء أحمد العوضي

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال اللواء أحمد العوضي، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن هناك معاناة كبيرة، نتيجة غياب قانون التنمية المحلية.

وأضاف العوضي، خلال الجلسة الثالثة لائتلاف دعم مصر لمناقشة قانون المحليات، اليوم الأحد، أن تأخر إصدار قانون المحليات، تسبب في إعاقة تنفيذ العديد من المشروعات داخل المحافظات، خاصة المشروعات التي تخص النفع العام كإقامة مدارس ووحدات صحية ومحطة لمياه الشرب، لافتًا إلى أن هناك العديد من المواطنين الذين تبرعوا بأراضي لإقامة تلك المشروعات، إلا أن عدم وجود مجالس محلية للموافقة على إقامة تلك المشروعات، تسبب في عدم تنفيذها.

وطالب العوضي، ممثلي وزارات "المالية والتنمية المحلية والتخطيط" بضرورة وضع الخطط الاستثمارية للمحافظات، طبقًا للتعداد السكاني لكل محافظة، مؤكدًا ضرورة أن تكون خطط الدولة الاستثمارية مرتبطة بعدد سكان كل محافظة.

أحمد العوضي ائتلاف دعم مصر مشروعات المنفعة العامة قانون التنمية المحلية

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