تحويل 13 لمستشفى النجيلة.. ننشر تفاصيل التقرير الطبي للعائدين من ووهان

كتب - أحمد جمعة:

أكدت مصادر بوزارة الصحة، استقرار الحالة الصحية للعائدين من مدينة ووهان الصينية المحجوزين في منطقة العزل بمطروح، وعددهم 302 مصري.

وأصدرت وزارة الصحة -أمس الأربعاء- تقريرًا بشأن الحالة الصحية للعائدين من مدينة ووهان، أوضحت خلاله تردد 806 زيارات من العائدين من الصين على العيادات، وتم إجراء الكشف والفحص الطبي لهم.

ولفت التقرير إلى تردد 275 على عيادة الباطنة والصدر، و102 على عيادة الأطفال، و43 على عيادة النساء، في مبنى "أ"، كما تردد 386 على العيادات بمبنى (ب، ج).

وأشار التقرير إلى تحويل 13 حالة إلى مستشفى النجيلة بينهم 3 أطفال؛ بعدما عانوا من ارتفاع في درجات الحرارة، وبعد إجراء التحاليل اللازمة تأكد عدم إصابة أيضًا منهم بفيروس كورونا المستجد، وتلقوا العلاج اللازم وعادوا لمقر إقامتهم بعد تعافيهم.

وشدد التقرير على عدم رصد أي حالات مصابة بالفيروس المستجد بين العائدين من الصين.