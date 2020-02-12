رفع حوافز و"بدل ورادي".. اتفاقية عمل تحقق مزايا لـ1250 عاملاً بالقطاع الخاص

كتب – يوسف عفيفي:

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع إحدى الشركات الخاصة، واللجان النقابية للعاملين بمصنع الشيكولاتة ومصنع البسكويت، ومصنع برج العرب في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتقرير مزايا لنحو 1250 عاملًا، برفع الحوافز الشهرية، وبدل "الورادي" والأقدمية ومزايا أخرى.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الاتفاقية نصت على رفع نسب الحافز الشهري من 8% إلى 10% من الراتب الشهري، ورفع بدل الورادي من 200 جنيه إلى 240 جنيهًا، وبدل الأقدمية؛ ليصبح 240 جنيهًا لمن أمضي أكثر من 20 عامًا و300 جنيه، مقطوع خاضع للضريبة شهريًا لمن أمضى أكثر من 25 عامًا بالخدمة من أول يناير 2020.

وأشار وزير القوى العاملة، في بيان اليوم، إلى أن الاتفاقية استحدثت بدلاً بقيمة "بدل الورادي" يصرف بصفة شهرية مقطوع خاضع للضريبة للعاملين بنظام تنظيم ساعات العمل والراحات الأسبوعية؛ في حال ضرورة العمل لاستمرار الإنتاج 7 أيام في الأسبوع.

أما بالنسبة للتقاعد المبكر فيتم تعديل سياسة إنهاء الخدمة لتتضمن بدلات الورادي، وبدل الأقدمية، ورفع قيمة مكافأة بلوغ سن المعاش القانوني إلى 130 ألف جنيه، ويتم إقرار زيادة سنوية لقيمة كوبون رمضان طبقا لمعدلات التضخم المعلنة من البنك المركزي.

وبالنسبة لتنظيم ساعات العمل والراحات الأسبوعية، في حال ضرورة العمل لاستمرار الإنتاج سبعة أيام في الأسبوع، يتم تطبيق هذا النظام بالنسبة لفرق العمل الخاصة بخطوط الإنتاج التي تتطلب العمل بصورة متصلة لسبعة أيام في الأسبوع طبقا لقرار الشركة وحاجة العمل وبحد أدني ستة أشهر، ويتم استحداث فريق عمل رابع؛ لتبادل أيام الإجازات.

يتم العمل لخمسة أيام ثم الحصول علي يوم راحة أسبوعية، متبوعا بخمسة أيام عمل ثم الحصول علي يومين راحة أسبوعية (5 عمل - راحة) (5 عمل - يومين راحة ) (5 عمل - يومين راحة) (5 عمل – راحة).

ووقع الاتفاقية التي تسرى لمدة 3 سنوات تنتهى في 31 ديسمبر 2022، محمد بلال شرباتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وشيرين حامد جودت البغدادي رئيس قطاع الموارد البشرية، ومحمد علي محمد الصوفي مدير الموارد البشرية بالشركة، وعن اللجان النقابية، عبدالحميد عبدالقادر رئيس اللجنة النقابية بمصنع الشيكولاتة، وعاطف محمد مرسي رئيس اللجنة النقابية بمصنع برج العرب، ونشأت نعيم فهيم رئيس اللجنة النقابية بمصنع البسكويت.

وقدم الوزير الشكر لأطراف الاتفاقية، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء ما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى هذه الاتفاقية.