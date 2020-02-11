علماء دين يهنئون شيخ الأزهر بنجاح مؤتمر التجديد في الفكر

كتب - محمود مصطفى:

هنأ عدد من علماء الدين في العالم العربي والإسلامي والهيئات الإسلامية الدولية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بنجاح المؤتمر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، الذي عقد يومي الـ27 والـ28 من يناير الماضي، بحضور عدد من القيادات الدينية من 46 دولة حول العالم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت مشيخة الأزهر في بيان لها الثلاثاء، أن الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، بعث رسالة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قال فيها إن مؤتمر الأزهر حقق نجاحًا كبيرًا، ضمن الجهود الخيرة التي يقوم بها الإمام الطيب بنظرته الحكيمة للأمور ومساعيه الحميدة لنشر السماحة والوسطية، معبرًا عن تقديره لما لمسه من حفاوة وترحاب خلال حضوره المؤتمر وعن تطلعاته إلى مزيد من التعاون بين الأزهر والمجلس.

وأكد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، أن نجاح مؤتمر الأزهر شهد به القاصي والداني، نتيجة للجهود التي بذلت في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر العالمي وتقديم كل التسهيلات وحفاوة الاستقبال لضيوف المؤتمر، مشيرًا إلى الدور الريادي الذي تقوم به مصر في مختلف المجالات في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال الشيخ محمد الحافظ النحوي، رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا، في رسالة ثالثة، إن مؤتمر الأزهر وبيانه الختامي شكلوا منعطفًا تاريخيًّا هامًّا في تاريخ الفكر الإسلامي، وأن التجمع الثقافي سيسعى بكل جهده إلى تعميم المخرجات العلمية التجديدة التي خرج بها هذا المؤتمر وهي تمثل نقلة جديدة في الفكر الإسلامي لما حوته من تجديد في الأمور الاجتهادية مع سد باب كل التأويلات، مشيدًا بما يقدمه شيخ الأزهر من جهود لإظهار سماحة الإسلام والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية.