"كلنا معاك يا ريس".. أسامة كمال ينقل رسالة أحد الشباب إلى السيسي

كتب - معتز عباس:

قال الإعلامي أسامة كمال، إنه رغم الشتاء القارص؛ فإن هناك شبابًا وعمالًا ومهندسين يعملون في قلب البحر والصحراء في منصات استخراج الغاز، لافتًا إلى أن مصر تتحدث بلغة الأرقام وتفتح أبوابها لأبنائها المخلصين، لتظهر ثروات أرضها وبحارها وذلك في قطاعات البترول والثروة المعدنية.

ونقل كمال، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020"، رسالة من أحد هؤلاء الشباب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "أحد الشباب اتصل بيا الأسبوع الماضي وقال لي لو قابلت الريس بلغه إننا كلنا وراه ومعاه".

وتعقد الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"، تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".

ويجذب المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثًا من خبراء الصناعة محليًّا ودوليًّا، و1600 مشارك بالمؤتمر، و14 دولة، و15 شركة بترول عالمية، وأكثر من 450 شركة عارضة.

كما يضم المؤتمر فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية، و10 جلسات استراتيجية، و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات، و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالى والاستثمار في صناعة البترول، و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة.

ويشمل المؤتمر أيضاً جلسات لمناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.