التضامن: ‪25‬ ألف طفل وشاب استفادوا من برامج صندوق مكافحة الإدمان خلال معرض الكتاب

القاهرة- (أ ش أ):

كشف تقرير صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، عن أن أكثر من 25 ألف طفل بمرافقة أسرهم، ترددوا على جناح الصندوق خلال فترة إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب بجانب تردد الكثير من الشباب والفتيات للاستفادة من الأنشطة والبرامج التوعوية بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات وتفاعل الأطفال مع الأنشطة التي نفذها الصندوق طوال أيام المعرض منها العمل القصصي مغامرات "أنت البطل" والذي أعده الصندوق مسبقًا بالتنسيق مع اللاعب الدولي محمد صلاح لتوعية الأطفال بأضرار التدخين.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة خلال فترة مشاركة الصندوق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأساليب إبداعية، تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال، والشباب الذي تردد على جناح الصندوق من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكي استهدفت الأطفال رواد المعرض بجانب تعليم الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء.

ولفت إلى أنه تم توزيع ما يقرب من 25 ألف نسخة مجانية من العمل القصصي "أنت البطل" على الأطفال لرفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات في إطار عمل فني جذاب، يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال، كما تم التركيز على دور الأسرة في كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطي، وطرق التواصل مع الخط الساخن "16023" لتقديم المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة.

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