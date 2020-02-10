أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

التضامن: ‪25‬ ألف طفل وشاب استفادوا من برامج صندوق مكافحة الإدمان خلال معرض الكتاب

06:08 م الإثنين 10 فبراير 2020
التضامن: ‪25‬ ألف طفل وشاب استفادوا من برامج صندوق مكافحة الإدمان خلال معرض الكتاب

معرض الكتاب

القاهرة- (أ ش أ):

كشف تقرير صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، عن أن أكثر من 25 ألف طفل بمرافقة أسرهم، ترددوا على جناح الصندوق خلال فترة إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب بجانب تردد الكثير من الشباب والفتيات للاستفادة من الأنشطة والبرامج التوعوية بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات وتفاعل الأطفال مع الأنشطة التي نفذها الصندوق طوال أيام المعرض منها العمل القصصي مغامرات "أنت البطل" والذي أعده الصندوق مسبقًا بالتنسيق مع اللاعب الدولي محمد صلاح لتوعية الأطفال بأضرار التدخين.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة خلال فترة مشاركة الصندوق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأساليب إبداعية، تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال، والشباب الذي تردد على جناح الصندوق من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكي استهدفت الأطفال رواد المعرض بجانب تعليم الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء.

ولفت إلى أنه تم توزيع ما يقرب من 25 ألف نسخة مجانية من العمل القصصي "أنت البطل" على الأطفال لرفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات في إطار عمل فني جذاب، يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال، كما تم التركيز على دور الأسرة في كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطي، وطرق التواصل مع الخط الساخن "16023" لتقديم المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة.

هذا المحتوى من

معرض الكتاب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي المخدرات

الخبر التالى:

"البحوث الزراعية" تنظم ورشة عمل حول الزراعة الذكية وتغير المناخ
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش