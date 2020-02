حدث ليلا| تفاصيل إحباط هجوم إرهابي بسيناء وحفل أوسكار 2020

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الاولى من صبح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على لاصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

المتحدث العسكري: إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بسيناء

قال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، إنه في الساعة الخامسة، من عصر الأحد الموافق 9 فبراير 2020، أحبطت عناصر القوات المسلحة هجومًا إرهابيًا على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.

"التعليم العالي": رؤساء الجامعات لديهم الحق في اتخاذ قرار بحظر النقاب

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن رؤساء الجامعات لديهم الحق في اتخاذ قرار بحظر ارتداء النقاب سواء داخل الجامعات أو المستشفيات الجامعية، وذلك بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء النقاب في الجامعات.

جريمة حدائق الأهرام.. سر زوار الفجر ومكالمة نص الليل

تفاصيل جديدة حملتها أوراق التحقيق في العثور على جثامين زوجين ورضيعتهما بمنطقة حدائق الأهرام، الأحد.

"كان نفسي أختم تاريخي بشكل مشرِّف".. الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان يطلب حق الرد

قال الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، قائد الطائرة التي استقلها محمد رمضان في واقعة تسببت في وقفه عن العمل، بعد أن طلب حق الرد من الإعلامي عمر أديب، إنه صاحب تاريخ مهني سواء في الطيران الحربي أو المدني.

طارق شوقي: نتعامل مع بلاغات التحرش بالمدارس في سرية وتنتهي بعقوبات مشددة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على حكم المحكمة الإدارية العليا، بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيًا بتلميذات فصلين كاملين بإجمالي 120 تلميذة بالصف السادس الابتدائي، بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.

أوسكار 2020.. لحظة بلحظة "تغطية خاصة"

تشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ٩٢ لعام 2020، وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير، بأهم حدث سينمائي ينتظره العالم.

أوسكار 2020.. خواكين فينيكس يحصد الأوسكار بالـ "Joker "

فاز الفنان خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "Joker".

بعد فوزه بأول أوسكار.. براد بيت يُهدى الجائزة لأولاده

حصل براد بيت على الأوسكار لأول مرة في تاريخه لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Once Upon a Time in Hollywood".

ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 902

أعلنت السلطات الصينية حدوث 2618 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى وفاة 91 حالة بين المصابين مع نهاية التاسع من فبراير الجاري.

رئيس جنوب أفريقيا ينتقد صفقة القرن ويصفها بـ"الفصل العنصري"

في الكلمة التى ألقاها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الأحد، في أديس أبابا، بعد استلامه الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتقد بشدة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالنسبة لفلسطين.

موسكو: 20 عملية قصف على يد مسلحين في إدلب

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بأن العسكريين الروس رصدوا 20 عملية قصف نفذها مسلحون في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب شمال غربي سوريا، خلال الساعات الـ 24 الماضية

