غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية لنقل 6500 راكب

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا، رحلات إلى 58 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 6500 راكب، بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (تورونتو، بغداد، أكرا، تونس، أبوجا، لندن، باريس، موسكو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، نيويورك، برلين، فيينا، مدريد، عمّان، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل، لاجوس)، و رحلتين جويتين إلى كل من (الرياض، بيروت، الدمام، اسطنبول، أبوظبي، الخرطوم) و 3 رحلات إلى (جدة، دبي)، و 8 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٥ رحلات شحن جوي، لنقل ما يقرب من 6500 راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.