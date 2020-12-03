الوطنية للصحافة تكرم أعضاء مجلس الشيوخ من الصحفيين الاثنين المقبل
كتب- مصراوي:
تنظم الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي حفلاً لتكريم الصحفيين أعضاء مجلس الشيوخ في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين المقبل الموافق 2020/12/7 بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.
يحضر الحفل رئيس مجلس الشيوخ وهيئة المكتب، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبعض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، في تقليد جديد حرصت الهيئة الوطنية للصحافة على اتباعه لدعم فكرة التكامل بين التشريع والإعلام بكافة أطيافه.
وأكد الشوربجي، على أن مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد يضم تشكيلة متنوعة من مختلف أطياف المجتمع وخبرات سياسية مختلفة وشباب، وهم قادرون على تقديم تجربة جديدة في الممارسة الديمقراطية، مؤكداً على أهمية دور الصحافة في تسليط الضوء على أهم القضايا التشريعية التي تهم مجتمعنا خلال المرحلة القادمة.
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