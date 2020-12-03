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وزيرا الري والنقل يبحثان موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين

10:04 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
وزيرا الري والنقل يبحثان موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين

لقاء وزيري النقل والري

كتب- مصراوي:
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، مع وزير النقل المهندس كامل الوزير موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وأعرب وزير الري، في تصريحات صحفية، اليوم /الخميس/، عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين الوزارتين، مشيرا إلى الدور الحيوي لكلا الوزارتين في خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أعرب كامل الوزير عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الوزارتين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، فيما يخص فتح طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن.

وناقش الوزيران موقف المشروعات المشتركة والتذليل الفوري لأي معوقات تواجه هذه المشروعات بهدف الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد لها.

وزير الري وزير النقل كامل الوزير محمد عبد العاطي

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