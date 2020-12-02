أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

هل يوجد نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات "التأمين الصحي الشامل"؟ الحكومة تُجيب

12:25 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
هل يوجد نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات "التأمين الصحي الشامل"؟ الحكومة تُجيب

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- مصراوي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه قام بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، بعد انتشار أنباء بشأن وجود نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل- إنها نفت تلك الأنباء.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه لا صحة لوجود أي نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددةً على توافر جميع الأدوية؛ بما فيها أدوية الأمراض المزمنة بكل المستشفيات سواء الحكومية أو التأمين الصحي، وأن مخزونها الاستراتيجي آمن ومُطمئن تمامًا؛ حيث يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، لتوفير أي نواقص من الأدوية أو المستلزمات الطبية.

كانت أنباء قد انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى تكثيف الحملات الرقابية على جميع منافذ صرف وبيع الأدوية؛ حرصاً من الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من الأدوية.

وفي سياق متصل، تعمل الهيئة حاليًّا من خلال استراتيجية استباق الأحداث والتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية المهمة والحيوية كمجموعات أدوية (الأنسولين- الضغط- الرعاية- الطوارئ- السكر- الأورام- صبغات الأشعة- الشلل الرعاش- مشتقات الدم- المناعة- المحاليل الوريدية- التخدير- أدوية علاج أعراض فيروس كورونا)؛ بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، وكذلك المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

وفي النهاية، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وهيئة الدواء المصرية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

129215753_1796396317205392_1559282713040469716_o

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مستشفيات التأمين الصحي الشامل نقص في أدوية الأمراض المزمنة

الخبر التالى:

"سكن لكل المصريين".. 5 أيام وينتهي حجز 125 ألف شقة كاملة التشطيب (التفاصيل كاملة)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116303

    عدد المصابين

  • 102816

    عدد المتعافين

  • 6666

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63658915

    عدد المصابين

  • 44057803

    عدد المتعافين

  • 1475636

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:استجابة لمطالب المواطنين.. الحكومة توافق على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا