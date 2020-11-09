أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

برلماني: مصر أفضل دولة بالمنطقة وأفريقيا في تشييد مشروعات البنية الأساسية

03:00 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
برلماني: مصر أفضل دولة بالمنطقة وأفريقيا في تشييد مشروعات البنية الأساسية

النائب محمد إسماعيل

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، إن ماحققته مصر من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة خاصة في مشروعات البنية الأساسية ومجالات النقل وشبكة الطرق القومية والسكك الحديدية والأنفاق، ماجعلها من أفضل الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا في هذه المشروعات.

وقال إسماعيل في بيان له، أصدره اليوم الأحد، إن الواقع والتاريخ يؤكدان للرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت صائبة في التوجه لإنجاز هذه المشروعات، التي جعلت من مصر دولة حضارية جديدة أصبحت مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

محمد إسماعيل مجلس النواب مشروعات البنية الأساسية مصر

الخبر التالى:

محمد أبو حامد يعلن خسارته في انتخابات مجلس النواب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا