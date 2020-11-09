برلماني: مصر أفضل دولة بالمنطقة وأفريقيا في تشييد مشروعات البنية الأساسية
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، إن ماحققته مصر من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة خاصة في مشروعات البنية الأساسية ومجالات النقل وشبكة الطرق القومية والسكك الحديدية والأنفاق، ماجعلها من أفضل الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا في هذه المشروعات.
وقال إسماعيل في بيان له، أصدره اليوم الأحد، إن الواقع والتاريخ يؤكدان للرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت صائبة في التوجه لإنجاز هذه المشروعات، التي جعلت من مصر دولة حضارية جديدة أصبحت مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
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