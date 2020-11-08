لليوم الثاني.. فتح لجان انتخابات النواب المرحلة الثانية

وكالات

فتحت صباح اليوم الأحد، اللجان الانتخابية، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة، لاستقبال أكثر من الـ31 مليون ناخب في 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية.

أما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.