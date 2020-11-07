عبد العال عقب الإدلاء بصوته: العلاقة بين "النواب" و"الشيوخ" تكاملية لإعداد التشريعات

مصراوي

قال د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقًا بين غرفتَي "الشيوخ" و"النواب.

وأضاف عبد العال، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات النواب (المرحلة الثانية)، اليوم السبت، إن العلاقة بين الغرفتَين الأولى والثانية تكاملية تقوم على فكرة التعاون والتنسق، وفقًا لنصوص الدستور.

وتابع رئيس البرلمان: "الغرفة الثانية عامل مساعد لمجلس النواب في صياغة التشريعات وفقًا للضوابط المنصوص عليها في الدستور"، موضحًا أنها ستكون عاملًا مساعدًا لإعداد تشريع جيد تتوافر فيه عناصر الحوكمة وفقًا للدستور والمواثيق الدولية.

وطالب عبد العال المواطنين بالمشاركة في العميلة الانتخابية، قائلًا: "إن حق الانتخاب هو دستوري"، مضيفًا: "يجب على كل مواطن أن يمارس هذا الحق".

واستطرد رئيس البرلمان: "كل ناخب يقيِّم الأداء بدائرته ويقوم بمحاسبة النائب الحالي، وإما أن يقوم بتجديد الثقة به وإما حجبها ومنحها لجديد".

وقال عبد العال: "الانتخابات تتم في جو ديمقراطي، وتتضمن كل مقومات الحيدة والنزاهة"، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية والضوابط التي اتخذتها وزارة الصحة؛ مثل ارتداء الكمامة وتوفير الكواشف الحرارية".

وأوضح رئيس البرلمان أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة مساعدة ومشجعة لكل مواطن لممارسة هذا الحق الدستوري، معقبًا: "أدعو كل مواطن إلى ممارسة هذا الحق طبقًا للدستور".

وتستمر عملية التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء؛ حيث يحق التصويت لنحو 29.4 مليون ناخب بالمرحلة الثانية في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويشرف على الانتخابات 12 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، يباشرون أعمالهم، وَفق معايير الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إجراءاتها الوقائية لإدارة يومَي التصويت والفرز وَفق المعايير والتدابير الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها تطهير وتعقيم المقرات واللجان الانتخابية، فضلًا عن توفير الكمامات الطبية، وإلزامية ارتدائها لأطراف العملية الانتخابية كافة.

كانت المرحلة الأولى أجريت يومَي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحًا مقاعدهم بالنظام الفردي، بينما تُجرى جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحًا آخرين.

وتتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، بينما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.