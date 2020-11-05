أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الدفاع إلى البرتغال

03:57 م الخميس 05 نوفمبر 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- مصراوي:

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين لجمهورية البرتغال، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وأجرى القائد العام خلال الزيارة جلسة مباحثات مع جوا جوميز وزير الدفاع البرتغالي حيث تم بحث علاقات التعاون على الصعيد العسكري وسبل دعمها بما يحقق صالح البلدين، وأشاد وزيرا الدفاع بالعلاقات المصرية البرتغالية ومدى توافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الدفاع البرتغالي خلال الجلسة عن سعادته بتلك الزيارة نظراً لما تمثله مصر من أهمية استراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.

واستمع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى عرض تقديمي من رئيس اتحاد الصناعات العسكرية البرتغالية بحضور وزير الدفاع البرتغالي، أوضح من خلاله إمكانيات قطاعات الصناعات الدفاعية البرتغالية، كما تم بحث سبل تعميق التعاون بين البلدين في مجال التصنيع المشترك وتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية.

وزار وزير الدفاع والإنتاج الحربي قاعدة لشبونة البحرية البرتغالية والتي تعد من أقدم القواعد البحرية في العالم حيث استمع إلى عرض تقديمي عن القاعدة وما تضمه من قطع بحرية متعددة الطرازات.

وفى ختام الزيارة أعرب الفريق أول محمد زكي، عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع البرتغال ولاسيما في المجال العسكري، معرباً عن تطلعه إلى استمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين.

وزارة الدفاع البرتغال محمد زكي القوات المسلحة

الخبر التالى:

"هايد بارك للتطوير العقاري" تشارك في سيتي سكيب 2020 بأحدث مشروعاتها في شرق وغرب القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تقفز خلال تعاملات اليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا