أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

مواعيد جديدة لغلق المحال.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم

10:06 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
مواعيد جديدة لغلق المحال.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي وذلك بمقر المجلس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس قرار مواعيد غلق المحال التجارية التي تشمل الورش ومحلات الأعمال الحرفية ولا يشمل الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

كما يشمل القرار المطاعم والكافيهات والمولات مع استمرار تقديم خدمة التوصيل إلى المنازل.

كما يناقش المجلس تقرير حول الإصابات اليومية لفيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات في الفترة الأخير والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمواصلات العامة وجميع المؤسسات العامة والخاصة وذلك للحفاظ على عدم زيادة الحالات في بداية فصل الشتاء.​

مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء غلق المحال

الخبر التالى:

وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد يتابعان الموقف التنفيذي للمشروعات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة ترد رسميا على أنباء إغلاق المدارس والجامعات منتصف نوفمبر بسبب كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا