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انتصار السيسي: "نعيش حياة طبيعية مفيهاش تكلف ولا مبالغة"

10:01 م الخميس 26 نوفمبر 2020
انتصار السيسي: "نعيش حياة طبيعية مفيهاش تكلف ولا مبالغة"

انتصار السيسي

كتب - محمد نصار ومحمود مصطفى:

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس يحب بلده كثيرًا، ويفكر في كل سلبية من سلبيات المجتمع.

وتابعت خلال لقاء خاص على قناة دي إم سي، مساء الخميس،: "الرئيس السيسي بيحب بلده جدًا وبيفكر في كل سلبية من سلبيات المجتمع، حتى لما كنا مخطوبين كان يتكلم عن الإسكان وإنه عايز يعمل نقلة كبيرة فيه، يقولي الموضوع مش عمارة، ده عايز مجمع سكني تسكن فيه كل الناس اللي محتاجة ده، حاجات كتير اتحققت أنا سمعتها منه في الأول".

وأضافت ردًا على سؤال هل تغيرت المهام بعد فترة الرئاسة؟، "كل المهام دي عمرها ما شغلتني إني أكون دايمًا جنبه، عايشين حياة طبيعية مفيهاش تكلف ولا مبالغة، الحاجات اللي بتكون فيها حمل كبير بتبدأ تتفتت في الحاجات الصغيرة البسيطة دي".

وأردفت: "ببكي لما بتحصل حاجة جامدة في البلد، زي الشهداء، لأني أم وعارفة يعني إيه أم تفقد ابنها، خاصة في أعياد الشرطة والقوات المسلحة، السيدات دول أبطال".

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