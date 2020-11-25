بالأسماء.. البابا تواضروس يرسم 44 قمصًا جديدا للخدمة الروحية

كتب- مصراوي:

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأربعاء، رسامة ٤٤ من كهنة القطاعات الرعوية بالقاهرة في درجة القمصية، بيد البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمشاركة ١٠ من الآباء الأساقفة.

والقمامصة الجدد هم:

١.القمص ميخائيل ميخائيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بدرياس عين شمس

٢. القمص بيشوي كامل كاهن كنيسة السيدة العذراء بدرياس عين شمس

٣. القمص زكريا سعيد كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس في أرض الجنينة بالزاوية الحمراء

٤. القمص أبرآم ناشد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمهمشة

٥. القمص بيشوي صدقي كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بشبرا

٦. القمص يوحنا عبدالمسيح كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بشبرا

٧. القمص إسطفانوس فايق كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بشبرا

٨. القمص بولا جرجس كاهن كنيسة السيدة العذراء بالوجوه

٩. القمص أرساني ميشيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بالوجوه

١٠. القمص مويسيس كامل كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطوسون

١١. القمص مكسيموس جبرة كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطوسون

١٢. القمص إبراهيم إبراهيم كاهن كنيسة السيدة العذراء بعياد بك

١٣. القمص أبرآم عبدالسيد كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأبوالفرج

١٤. القمص جرجس ناثان كاهن كنيسة السيدة العذراء بالأميرية

١٥. القمص حنانيا صبحي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية التحرير

١٦. القمص ميرون إبراهيم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية التحرير

١٧. القمص عبدالمسيح مرقس كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالأباصيري بعين شمس

١٨. القمص مرقس وهبة كاهن كنيسة القديس مار يوحنا حلمية الزيتون

١٩. القمص باخوميوس حكيم كاهن كنيسة السيدة العذراء بأرض الشركة

٢٠. القمص أنطونيوس منير كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في دير الملاك بحدائق القبة

٢١. القمص متاؤس سيف كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في دير الملاك بحدائق القبة

٢٢. القمص كاراس شفيق كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في دير الملاك بحدائق القبة

٢٣. القمص تادرس نجيب كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا صرابامون بعزبة الورد

٢٤. القمص إبراهيم توفيق كاهن كنيسة القديس الأنبا بولا بأرض الجولف

٢٥. القمص رويس نصر كاهن كنيسة السيدة العذراء بالقصيرين

٢٦. القمص بيشوي توفيق كاهن كنيسة السيدة العذراء بالقصيرين

٢٧. القمص أنجيلوس بباوي كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بعدوية بولاق

٢٨. القمص يونان عبده كاهن كنيسة الشهيدى بربارة بالشرابية

٢٩. القمص أبرآم بشرى كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة

٣٠. القمص جرجس صبحي كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة

٣١. القمص ميخائيل إبراهيم كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف

٣٢. القمص موسى ناصح كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيدين مار جرجس وأبي سيفين بعزبة الهجانة

٣٣. القمص دانيال صليب كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الحرفيين

٣٤. القمص شنوده بشرى كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك جمعية الشهيدة دميانة بابا دبلو بالقاهرة

٣٥. القمص يوسف حماية كاهن كنيسة السيدة العذراء بالحافظية

٣٦. القمص سوريال آدم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية التحرير

٣٧. القمص صليب صليب كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية التحرير

٣٨. القمص موسى موسى كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس في أرض الجنينة بالزاوية الحمراء

٣٩. القمص أنطونيوس منير كاهن كنيسة القديس الأنبا بولا بأرض الجولف

٤٠. القمص بيجول مسعد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون

٤١. القمص يوحنا يسى كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون

٤٢. القمص يوسف سمير كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر

٤٣. القمص رافائيل روفائيل كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر

٤٤. القمص موسى فكري كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بشارع الجيش في العتبة​