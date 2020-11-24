محافظ الجيزة : لم نتلق أى شكاوى في اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات النواب

الجيزة- (أ ش أ):

تابع أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال اللجان الانتخابية فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب خلال فعاليات يومها الثانى والتى بدأت في الموعد المقرر لها في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في اللجان الانتخابية والبالغ عددها 202 لجنة داخل 80 مركزا انتخابيا حيث تجرى العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة لمراكز ومدن البدرشين والعياط.

وأكد "راشد"، على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز المختصة ..مشيرًا إلى التعامل الفوري مع أية أحداث طارئة حرصًا على سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر دون أية معوقات.

ودعا المحافظ المواطنين الذين لهم حق التصويت فى جولة الاعادة والبالغ عددهم 625 ألفا و913 مواطنا إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن.

وأضاف المحافظ، أن هناك تفعيلا مستمرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رؤساء المراكز المختصة والطب البيطري للاستمرار في التطهير والتعقيم للجان الانتخابية وتكليف قطاع الصحة والقائمين على العملية الانتخابية بتوعية المواطنين المتوافدين على اللجان الانتخابية الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، إضافة إلى التمركزات المنتشرة لسيارات الإسعاف والإطفاء أمام اللجان للتجاوب فورًا مع أية طوارئ و التشديد على تنظيم عمليات الدخول والخروج من اللجان وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة حرصًا على سلامة الجميع.