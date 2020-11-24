القوى العاملة: تعيين 491 شاباً وتحرير 5 محاضر للمنشآت المخالفة بالإسماعيلية

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية 491 شاباً، منهم 5 شباب من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2282 شاباً.

وقال أحمد جابر وكيل المديرية، في تقريره للوزير عن شهر أكتوبر الماضي، إن المديرية استخرجت 435 شهادة قياس مستوى مهارة، و311 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 232 شكوى عمالية، تم تحويل 23 منها للقضاء، و209 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف جاير، أن المديرية صرفت منحا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 72 ألف جنيه لـ 22 عاملا، بجانب صرف منحة عيد الأضحى المبارك بمبلغ مليون و588 ألف جنيه لـ 3176 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأشار إلى أن المديرية، أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 260 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 25 محضراً، وبحث 10 شكاوى فردية، بجانب عقد ندوتين توعية للعمال، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 108 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحرير 5 محاضر للمنشآت المخالفة.