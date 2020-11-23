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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 110 هواتف محمولة

08:09 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 110 هواتف محمولة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم الاشتباه في راكبين مصريين قادمين من الإمارات، وبتفتيش حقائبهما تبين وجود 66 هاتفًا محمولًا ماركة "آي فون".

وأضافت أنه أثناء جرد المضبوطات تلقى أحد الراكبين مكالمة من عامل فني سروجي يقوم بتنظيف الطائرات بالمطار، وطلب من الراكب الانتظار لنهاية ورديته ليقوم بتسليم باقي الهواتف وبالاستفسار من الراكبين أفادا بأنهما اتفقا مع الموظف بأن يقوم الراكبان بوضع الهواتف تحت مقعد الطائرة، ثم يرسلان رقم المقعد للموظف على "واتس آب" فيقوم الموظف بأخذها أثناء عملية التنظيف للطائرة داخل العده الخاصة به بعد ذلك يقوم بوضعها على جسمه ويخرج بها ويسلمها للراكبين خارج المطار في ساحة انتظار السيارات الخاصة بالمطار.

وأشارت إلى أنه تم الخروج الساحة وتبين وجود حقيبة يد بها 14 هاتفًا، كما تم تتبع الراكبين والموظف وتتبع الاتصالات بينهم، حيث تم ضبط 30 هاتفًا على جسم الموظف أثناء خروجه لتسليمهم للراكبين ليصل الإجمالي 110 هواتف محمولة.

وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

مطار القاهرة الدولي الهواتف المحمولة جمارك مطار القاهرة

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