أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

محمد علي خير يعلن رحيله عن "القاهرة والناس": لكل رحلة نهاية

02:25 ص الخميس 19 نوفمبر 2020
محمد علي خير يعلن رحيله عن "القاهرة والناس": لكل رحلة نهاية

الإعلامي محمد على خير

كتب - مصراوي:

أعلن الإعلامي محمد علي خير، صباح اليوم الخميس، انتهاء رحلته الإعلامية عبر شاشة فضائية القاهرة والناس، وتوقفه عن تقديم برنامجه "المصري أفندي" خلال الأيام القليلة القادمة.

وكتب الإعلامي على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": " لكل رحلة نهاية.. قطار المصري أفندي يغادر القاهرة والناس"، موضحًا أنه "لكل رحلة نهاية، وقد انتهت رحلتي الإعلامية عبر شاشة القاهرة والناس المحترمة، وسوف يتوقف برنامج المصري أفندي خلال الأيام القليلة القادمة.. سأفتقد بلا شك لقاءكم اليومي".

وتابع في منشوره قائلًا: "اسمحوا لي هنا أن أوجه تحية امتنان وتقدير للمبدع والمتميز الصديق طارق نور، لأنه أتاح لي فرصة الإطلال علي حضراتكم طوال أربع سنوات قدمت خلالها ما استطعت من مادة إعلامية تلقى احترامكم وتقدر عقولكم وتصب في مصلحة الوطن والمواطن.. ما قدمته هو مجرد اجتهاد فإن أحسنت فبفضلكم، وإن قصرت فالتمسوا لنا العذر".

محمد علي خير القاهرة والناس المصري أفندي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا