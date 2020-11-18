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وزير الطيران المدني يلتقي رئيس هيئة الاستثمار لبحث سبل التعاون

12:44 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
وزير الطيران المدني يلتقي رئيس هيئة الاستثمار لبحث سبل التعاون

جانب من اللقاء

كتب - محمد عبيد

عقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا مع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تمت مناقشة المشروعات الاستثمارية الجديدة ومتابعة تنفيذ المشروعات القائمة، وكذا استعراض الخطط الموضوعة بين الجانبين، بهدف جذب الاستثمارات الجديدة بقطاع الطيران المدني، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين .

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزبر الطيران المدني للهيئة العامة للاستثمار والأسواق الحرة، وشارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة الطيران، والهيئة العامة للاستثمار ، تمت مناقشة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الطيران المدني من خلال شركاتها وهيئاتها التابعة، وكذلك استعراض ما تم تحقيقه من إنجازات لبعض المشروعات الهامة التي تتعاون فيها الوزارة مع الهيئة، كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لتطوير منظومة الطيران المدني.

وأشاد الجانبان بالدور الفعال الذى تقوم به الدولة من خلال تقديم أوجه الدعم الكامل وتشجيع الاستثمارات، وكذا منح تيسيرات مناسبة للمستثمرين من أجل تحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتذليل مختلف التحديات التي تواجههم.

وفى هذا السياق، أشاد وزير الطيران بالجهود المبذولة والتعاون التام بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أنه في ضوء توجيهات الحكومة، تشهد هذه المرحلة تحقيق الكثير من الإنجازات غير المسبوقة، واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات وأجهزة الدولة بما يساهم في توفير بيئة اقتصادية جاذبة، وإقامة العديد من المشروعات القومية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد المصري.

محمد منار محمد عبدالوهاب هيئة الاستثمار

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