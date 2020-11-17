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بعد إثارتها للجدل.. حسم "الشعبة البرلمانية" حسب ما تتفق عليه هيئة مكتبَي "الشيوخ" و"النواب"

04:46 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
بعد إثارتها للجدل.. حسم "الشعبة البرلمانية" حسب ما تتفق عليه هيئة مكتبَي "الشيوخ" و"النواب"

مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

أثارت المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية جدلًا أثناء مناقشات الاجتماع الأخير للجنة، إعداد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

واقترحت اللجنة مشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب في تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة في الاتحاد البرلماني الدولي.

وتم الاتفاق على الحسم في مادة الشعبة البرلمانية حسب ما تتفق عليه هيئة مكتبَي مجلسَي الشيوخ والنواب.

وقالت مصادر برلمانية خلال تصريحات إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع لجنة المسودة النهائية لمجلس الشيوخ شهد اعتراضًا على صياغة المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية، والتي تم الانتهاء بشأنها بمشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب في تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة في الاتحاد البرلماني الدولي.

وانتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ من مواد الإصدار بها، بالموافقة النهائية؛ حيث تنص (المادة الأولى) منها على أن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور وفي القانون وفي اللائحة المرافقة.

وانطلقت ظهر اليوم أعمال اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لنظر المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة بعد انتهاء لجنة الصياغة منها، تمهيدًا لمناقشتها خلال الجلسة العامة المتوقع عقدها 29 نوفمبر الجاري للتصويت عليها.

مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق مجلس النواب الاتحاد البرلماني الدولي

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