كورونا في 24 ساعة| 220 حالة وموعد ذروة الفيروس في مصر.. والكابوس ينتهي في هذا الموعد
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة حتى اليوم.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
بيان كورونا ليوم الأحد.. الصحة: 220 إصابة جديدة و11 حالة وفاة
وزير التعليم: عدد الإصابات بكورونا في المدارس بين 200 و 300 حالة حتى الآن
"عدد إصابات كورونا بالمدارس وحقيقة رفع الغياب".. 13 رسالة جديدة من وزير التعليم
كورونا اليوم: إعادة استخدام الكمامة الطبية بشرط.. وهذا موعد ذروة الفيروس في مصر
الأزهر: تخفيض أعداد المقبولين بالمدن الجامعية بسبب كورونا
أحد مطوري لقاح كورونا: الحياة ستعود إلى طبيعتها الشتاء القادم
متى ينتهي كابوس كورونا؟.. كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يكشف
حكاية "سارة" و"أبوزيد".. "كورونا" يعمق سطوة وسائل التواصل الاجتماعي
رغم تخطي 10 مليون حالة.. "سي إن إن": كورونا قد يتفشى بشكل مرعب في أمريكا
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: حذفنا أدوية كان لها آثار جانية من بروتوكول العلاج
عوض تاج الدين: لقاح كورونا لن يمنع المرض والوقاية لها الأولوية
مبتكر لقاح فايزر: عودة الحياة لطبيعتها بحلول الشتاء
رئيس الوزراء البريطاني يدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا
ضبط 5051 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات
إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا
مستشاران لبايدن: الإغلاق الوطني بسبب كورونا ليس على جدول الأعمال
فوتشي يكشف موعد آخر اجتماع حضره ترامب بشأن أزمة كورونا
تركيا تسجل 3223 إصابة جديدة و89 وفاة بفيروس كورونا
موسكو تسجل 72 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 7859
الرئيس الجزائري يقترب من العودة إلى بلاده
أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تتجاوز 11 مليونا مع تصاعد الموجة الثالثة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
110767
عدد المصابين
-
101046
عدد المتعافين
-
6453
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
54780650
عدد المصابين
-
38110316
عدد المتعافين
-
1323841
عدد الوفيات
إعلان