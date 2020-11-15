"التنبؤ بالفيضان" يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 48 ساعة (خرائط)

كتب- أحمد مسعد:

تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار والفيضان بوزارة الموارد المائية والري، إلى سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، فيما يتوقع المركز سقوط أمطار خفيفة اليوم الأحد على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.

كما تشير التوقعات إلى سقوط أمطار خفيفة غدًا الاثنين على أجزاء من السواحل الشمالية، وشدد المركز على ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وسيتم تحديث التنبؤ خلال الساعات المقبلة.

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