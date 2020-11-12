محافظ القاهرة يستعرض جهود تحويل العاصمة لمحافظة ذكية

كتب- محمد نصار:



تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، دورة العمل بالإدارة المركزية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة الإجراءات الخاصة بتحويل العاصمة لمحافظة ذكية متطورة بحلول 2030 في إطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية في استخدام الأنظمة الإلكترونية الرقمية الذكية لدعم منظومة إدارة الخدمات بمحافظة القاهرة وتحقيق رضى المواطنين.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.



وأوضح أن القاهرة هي أول محافظة على مستوى الجمهورية قامت بإنشاء البوابة الجغرافية بهدف مشاركة البيانات المكانية مع الإدارات المختلفة والأحياء وكافة الجهات العاملة في قطاع المحليات، كما يسهم المشروع في تسهيل نشر البيانات وتعميمها وتوفير العديد من التطبيقات المتميزة ومؤشرات الأداء مما يسهم في تطوير العمل بالمحافظة ومشاركة البيانات بين الأحياء المختلفة وتجميعها في المركز الرئيسي بالمحافظة لاتخاذ القرار الصحيح بشأنها حال حدوث أي طارىء وهو المشروع الذي حصل على المركز الأول كأفضل مشروع في تطبيق أنظمة المعلومات الجغرافية لقطاع المحليات بالتعاون مع شركة إيزري شمال شرق أفريقيا.



وأكد محافظ القاهرة على أهمية استخدام التكنولوجيا وتطويعها لخدمة العمل في المحليات وتذليل كافة المعوقات لتقديم خدمة أسهل لكافة المواطنين.



وأشار المحافظ إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة إلكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء ستعمل من خلال تطبيق إلكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الإنترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.



وشدد المحافظ، على أن مشروع ميكنة الجهات الحكومية يأتي في إطار المشروع القومي لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.



وتعمل الإدارة المركزية للمعلومات والاتصالات على الاستفادة من التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها واستخدام الأنظمة الإلكترونية الذكية لتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يحقق طموحات المواطنين ودعم اتخاذ القرارات داخل المحافظة حيث قامت بإعداد وتجهيز والإشراف على تنفيذ منظومة ربط الأحياء بديوان عام محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التخطيط.



كما قدمت عددا من التجارب الناجحة كمشروع إحلال وتجديد الشبكة الداخلية بالديوان العام ومشروع منظومة منارة للتواصل مع نواب الشعب لإنجاز طلبات المواطنين ومشروع منظومة الأكشاك ومشروع منظومة المراكز التكنولوجية ومشروع برنامج الاستثمار ومشروع برنامج حصر التشريعات.



وساهمت البوابة الإلكترونية التي تشرف عليها الإدارة فى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين خلال أزمة فيروس كورونا كخدمة الحصول على نتائج الطلاب واستخراج بيان النجاح والتقديم لرياض الأطفال والتحويلات المدرسية كما ساهمت فى زيادة الوعى الثقافى لدى مواطنى القاهرة من خلال المكتبة المقروءة والتي تتضمن أحدث الكتب الدورية التي تصدرها محافظة القاهرة مثل كتاب القاهرة الخديوية ، كتاب وصف مصر لعدد 17 مجلد والذي تمتلك محافظة القاهرة نسخة أصلية نادرة منه محفوظة داخل الإدارة.

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