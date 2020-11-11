محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ 820 موظفا بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن

كتب- مصراوي:

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى، حيث تضمنت الحركة ترقية 820 موظفاً اعتباراً من أول يوليو الماضي من الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو الماضي مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية.

وشمل قرار محافظ الجيزة جميع المستويات الوظيفية حيث تضمنت الحركة ترقية 348 موظفاً تخصصياً و75 موظفا مكتبيا و54 موظفا فنيا و213 موظف خدمات و130 موظفا حرفيا على مستوى الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية.

وأشار قرار المحافظ إلى أنه يمنح الموظف اعتبارا من أول يوليو الماضي الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

وأكد راشد، على حرص محافظة الجيزة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له، مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة والتفاني في العمل.​