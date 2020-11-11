غدا.. قطع الكهرباء عن شوارع ببولاق الدكرور لهذا السبب

كتب- يوسف عفيفي:



أعلنت محافظة الجيزة، قطع التيار الكهربائي، غداً الخميس، عن بعض الشوارع بمناطق بولاق الدكرور.



وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك لتنفيذ أعمال صيانة لغرفة محولات مدينة النجوم ومنطقة شارع ناهيا ببولاق الدكرور التابعة لشبكات كهرباء بولاق الدكرور مما يستلزم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الشوارع لمدة 3 ساعات فقط تبدأ في الـ 10 صباحاً وحتى الـ 1 ظهراً.



ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي شركة الكهرباء بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة.



وأوضحت شركة الكهرباء، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: مدينة النجوم (شارع عمر بن الخطاب من جمال عبدالناصر - شارع المصطفى من عمر بن الخطاب - شارع الإمام بالله من عمر بن الخطاب - شارع عبدالباسط من عمر بن الخطاب - شارع صادق المهدي من عمر بن الخطاب - شارع جمال عبدالناصر- شارع المدرسة من جمال عبدالناصر- شارع بدر على من المدرسة – شارع صلاح محمد شعبان من المدرسة - شارع أحمد الخطيب من المدرسة – شارع سيد الخولي من المدرسة).



وبالنسبة للشوارع المتأثرة بمنطقة ناهيا فهي: (الدكتور رمضان - ربيع حسن – محمد قطب - حسن شريف – نصر - شارع الرحمة من عبدالحميد البنداري) من شارع 6 أكتوبر وشارع أبوسريع حسنين من شارع فاروق حرب.