مصر تواصل إرسال خطوط إنتاج الخبز الميدانية للأشقاء في السودان.. فيديو

كتب - محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه استمراراً لتنفيذاً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم الأشقاء السودانيين فى أزمتهم الحالية، أقلعت طائرتي نقل عسكريتن محملتين بخطوط إنتاج الخبز نصف آلي الميداني في رحلتها الرابعة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجه إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان للتخفيف من آثار السيول في المناطق المتضررة بشدة بجمهورية السودان.

ومن المقرر أن يتم تدريب الكوادر السودانية بواسطة الفنيين المصريين المرافقين لخطوط إنتاج الخبز على الإستخدام الأمثل لخطوط الإنتاج طبقاً لقواعد التشغيل بعد تركيبها، وسيتم تركيب خطوط إنتاج الخبز فى المناطق الأكثر تضرراً من آثار السيول بعد التنسيق مع الجانب السوداني.

يأتي إرسال تلك المخابز النصف آلية الميدانية للمساهمة في التخفيف من آثار السيول وما نتج عنه من نقص ملحوظ في الخبز بالعديد من المناطق في السودان.