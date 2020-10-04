وزيرة الثقافة تسلم جوائز الفائزين بمسابقة "تراثي" (صور)

(مصراوي):



سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، جوائز الفائزين بالدورة الخامسة بمسابقة "تراثي للفنون البصرية" للتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي، والتي نظمها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

كما كرمت الوزيرة عددًا من الشخصيات من ذوي الإسهامات البارزة في مجال صون التراث المعماري المصري، بمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالقلعة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة، وحشد جماهيري كبير من المهتمين بحفظ التراث المعماري المصري.



وقالت عبدالدايم: "نحتفي اليوم بمشروعين هامين أطلقهما الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وهما مشروع عاش هنا، ومشروع حكاية شارع، واللذان يندرجان تحت مبادرة الحفاظ على ذاكرة المدينة التي تتبناها وزارة الثقافة، إيمانًا منا بأن استعادة الذاكرة التاريخية لمصر هي نقطة الانطلاق نحو حاضر افضل ومستقبل أكثر زهواً وتألقًا".

وأضافت: "وزارة الثقافة تولي اهتمامًا كبيرًا بتراث مصر بشقيه المادي وغير المادي، ساعين إلى صونه والحفاظ عليه، والتعاون مع أهم المؤسسات الدولية المهتمة بهذا الشأن، لأن التراث المصري الذاخر بالكنوز هو أحد أهم مقومات الدولة المصرية العريقة التي يجب الحفاظ عليها من منطلق المسئولية الوطنية".