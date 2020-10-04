أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

وزيرة الثقافة تسلم جوائز الفائزين بمسابقة "تراثي" (صور)

10:35 م الأحد 04 أكتوبر 2020
وزيرة الثقافة تسلم جوائز الفائزين بمسابقة "تراثي" (صور)

وزيرة الثقافة تسلم جوائز الفائزين بمسابقة تراثي

(مصراوي):

سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، جوائز الفائزين بالدورة الخامسة بمسابقة "تراثي للفنون البصرية" للتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي، والتي نظمها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

كما كرمت الوزيرة عددًا من الشخصيات من ذوي الإسهامات البارزة في مجال صون التراث المعماري المصري، بمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالقلعة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة، وحشد جماهيري كبير من المهتمين بحفظ التراث المعماري المصري.

وقالت عبدالدايم: "نحتفي اليوم بمشروعين هامين أطلقهما الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وهما مشروع عاش هنا، ومشروع حكاية شارع، واللذان يندرجان تحت مبادرة الحفاظ على ذاكرة المدينة التي تتبناها وزارة الثقافة، إيمانًا منا بأن استعادة الذاكرة التاريخية لمصر هي نقطة الانطلاق نحو حاضر افضل ومستقبل أكثر زهواً وتألقًا".

وأضافت: "وزارة الثقافة تولي اهتمامًا كبيرًا بتراث مصر بشقيه المادي وغير المادي، ساعين إلى صونه والحفاظ عليه، والتعاون مع أهم المؤسسات الدولية المهتمة بهذا الشأن، لأن التراث المصري الذاخر بالكنوز هو أحد أهم مقومات الدولة المصرية العريقة التي يجب الحفاظ عليها من منطلق المسئولية الوطنية".

تراثي وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم

الخبر التالى:

ماذا قالت لميس الحديدي عن برنامجها الجديد وسبب تسميته "كلمة أخيرة"؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103683

    عدد المصابين

  • 97355

    عدد المتعافين

  • 5981

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 35340132

    عدد المصابين

  • 35340132

    عدد المتعافين

  • 1040948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"انخفاض جديد".. الصحة تعلن بيان حالات كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا