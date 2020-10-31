اليوم.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات بشرم الشيخ

القاهرة - مصراوي:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم (السبت) من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وعددا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن جامعة الملك سلمان تعد أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة.

وأضاف أن الجامعة تتضمن إنشاء 10 کلیات موزعة على فروعها الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي ٣٠ ألف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأوضح أن كليات الجامعة تتضمن تخصصات الهندسة التطبيقية ، علوم الحاسبات ، الصناعات التكنولوجية ، العلوم المالية والادارية ، السياحة والضيافة ، العمارة ، الالسن واللغات التطبيقية ، الزراعات الصحراوية، الفنون والتصميم.