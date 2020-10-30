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أمطار رعدية ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

04:30 م الجمعة 30 أكتوبر 2020
أمطار رعدية ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- أحمد مسعد:

توقع خبراء الأرصاد فرص هطول الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، خفيفة على بعض مناطق جنوب البلاد.

وتوقع خبراء الأرصاد، استمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية، الأحد المقبل، على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، ومناطق جنوب البلاد، خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تصل للقاهرة.

وناشد خبراء الأرصاد الجوية، قائدي المركبات بالقيادة بحذر على الطرق السريعة في المناطق المتوقع هطول أمطار رعدية بها، مشددة على أن الأمطار لن تؤثر على نشاط الحياة اليومي.

جدير بالذكر أن البلاد تشهد طقسًا غائمًا جزئيًا، مائلًا للحرارة نهارًا، لطيفًا ليلاً على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أما شمال الصعيد فيسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، وحار نهارًا على جنوب الصعيد، ولطيف ليلاً مع وجود رياح معتدلة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

الطقس الأرصاد أمطار رعدية درجات الحرارة

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