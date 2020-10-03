​عضو بـ"صحة النواب" تطالب المصريين بالمشاركة في حملة "تويتر" لتحدي الكمامة

(مصراوي):

أيد سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحملة التي أطلقها موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تماشيًا مع التوجه العالمي لمواجهة جائحة كورونا بعنوان تحدي الكمامة لنشر الوعي.

وقال إن هذه الحملة جيدة جدًا وخصوصًا مع قرب انتخابات مجلس النواب والتجمعات المتوقع حدوثها، فموقع "تويتر" يشارك به الملايين من المواطنين ووجود حملة مثل تحدي الكمامة، سيخلق نوع جديد من التوعية للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فيروس كورونا لا يزال موجودًا وبقوة، وخير دليل على ذلك إصابة الرئيس الأمريكي ترامب وزوجته، وينبغي أن يلتزم جميع المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.