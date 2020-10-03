"البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية للحث على المشاركة في بناء الوطن

كتب- محمود مصطفى:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة توعوية بعنوان (روح الماضي وصناعة الحاضر وإرادة المستقبل)، تزامنا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تستهدف التركيز على البطولات التي سجلها المصريون في انتصارات أكتوبر، والاستفادة منها في إعادة روح العمل والإنتاج، وحث المواطنين على المشاركة الفعّالة في بناء الوطن والحفاظ على مقدراته.

وقال الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية - في بيان اليوم السبت- "إن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف الدور التوعوي لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف في المناسبات والمواسم المختلفة والاستفادة من المواقف التي شهدتها تلك المناسبات في التوعية المجتمعية".

وأضاف أن الحملة، التي تستمر فعالياتها على مدار الأسبوع الجاري، تستهدف التواصل مع الجمهور بمختلف فئاته العمرية والثقافية واستحضار النماذج المضيئة والناجحة التي أسهمت في حماية الوطن ورفع رايته في الماضي والحاضر.

وأشار عياد إلى أن الحملة سوف توجه رسائل توعوية تستهدف رفع معنويات الشعب المصري، خاصة الشباب، وتوعيتهم بمكانة مصر وما ضحى به شهداؤها الأبرار بأغلى ما يملكون من أجل تراب هذا الوطن في معركة الكرامة التي استعاد فيها المصريون سيناء الغالية، حتى يتخذ الشباب من تلك البطولات نموذجا في حياتهم العملية في الواقع الحالي، وبذل قصارى جهدهم لتحقيق أهدافهم والحفاظ على أوطانهم والمشاركة الفعالة في نهضتها وتقدمها في المستقبل.

وأوضح أن الحملة، التي يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر، تحقق رسالتها التوعوية من خلال مجموعة من البرامج التوعوية الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمباشرة من خلال انتشار الوعاظ والواعظات في أماكن متنوعة، سواء الندوات التثقيفية للاحتفال بهذه الذكرى في الأندية ومراكز الشباب وأماكن التجمعات المختلفة.​