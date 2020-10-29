مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون بعض المشروعات بمدينة بدر

مصراوي

تفقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، الخميس، الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر، يرافقها، المهندس صلاح حسن، نائب رئيس الصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان الاجتماعى المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة بدر.

وأشادت "عبدالحميد"، بمشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق العاصمة، حيث يتم تنفيذ 1124 عمارة، مطالبة بسرعة تنفيذ الشركات العاملة بالمشروع، كما طالبت بسرعة الانتهاء من أعمال ( المرافق - الطرق - تنسيق الموقع )، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية.

واستهل مسئولو الوزارة الجولة، بتفقد مواقع الإسكان الاجتماعى "المرحلة الرابعة" بمنطقة حدائق العاصمة بإجمالى 29496 وحدة (1124 عمارة) بقيمة استثمارية 7.5 مليار جنيه وبنسبة إنجاز 54.5%.

وتفقد الوفد مشروع الإسكان الاجتماعى، المرحلة الثالثة بإجمالى 8484 وحدة سكنية (351 عمارة) بالامتداد الشرقي للمدينة، وتبلغ نسبة تنفيذ الوحدات 87%.

وانتقل مسئولو الوزارة لتفقد موقع 842 عمارة بعدد 20208 وحدات سكنية بالحى السابع، و205 عمارات بإجمالى 4920 وحدة سكنية بالحى الخامس، وموقع 222 عمارة لعدد 5328 وحدة سكنية بمركز المدينة، بإجمالى 30456 وحدة سكنية (1269 عمارة) بالمرحلة الثانية، بنسبة إنجاز بلغت نحو 94%.