بيانات رسمية: مؤشر التعافي من كورونا يهبط لـ92.8% بمصر.. والوفيات يرتفع قليلًا

كتب- أحمد جمعة:

انخفض مؤشر التعافي من فيروس كورونا بمصر إلى 92.8% حتى اليوم الأحد، بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان، لحالات "كوفيد-19"، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8% مطلع الشهر الجاري.

كانت وزارة الصحة سجلت أمس إصابة 167 حالة جديدة بكورونا، و11 حالة وفيات، وتعافي 100 حالة؛ ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 106397 حالة من ضمنهم 98813 حالة تم شفاؤها، و6187 حالة وفاة.

وبالتزامن مع ذلك، ارتفع مؤشر الوفيات إلى 5.8% بالنظر إلى انخفاض الإصابات المسجلة بالفيروس، وتأرجح عدد حالات الوفاة بين 10 إلى 20 حالة يوميًا في المتوسط، وبهامش منخفض عن بداية الشهر الجاري الذي وصل آنذاك إلى 5.7%.

ولا يزال معدل الوفيات في مصر مرتفعا عن متوسط معدل الوفيات العالمي المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية وهو 5.3%، وفق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة.

كانت وزارة الصحة شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

كما شددت الوزارة على جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى التشخيص والفرز بكافة مستشفيات وزارة الصحة وصرف العلاج لحالات العزل المنزلي، ومتابعة سير العمل من خلال فرق الترصد والتقصي لحالات الإصابة وتطبيق الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات والأنشطة المختلفة.